本土每日確診數居高不下，行政院長蘇貞昌召集防疫會議，傳出居家隔離政策將由目前的「10+7」縮短為「3+4」；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實，確實有討論，但縮短至幾天，還要找地方政府、學者專家開會。醫師憂心一下子跳到「3+4」太猛了，重症個案恐暴增。

蘇貞昌24日晚間召集相關單位開會，會後隨即傳出居隔將從「10+7」（10天隔離、7天自主管理），改為「3+4」（3天隔離、4天快篩陰性可出門），大幅縮短居隔天數。

不過可出門仍有限制，包括必須全程戴口罩、不能前往餐廳內用、也不能參加大型活動等。莊人祥表示，細節有待開會後定案，目前只確定「往縮短天數的方向走」。

根據媒體報導，中國醫藥大學兒童感染科主任、衛福部中區指揮官黃高彬認為，「3+4」方案「太兇猛了」，他建議循序漸進，先縮短為7天，觀察兩周後再縮短至5天，比較妥當。

黃高彬指出，目前本土個案佔台灣人口0.2%，完整接種第3劑者僅5成多，兩者相加還不到6成，也就是說有4成人可感染，一旦人數增加，恐導致重症甚至死亡率大增。