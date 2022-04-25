新冠肺炎本土確診數不斷創新高，行政院長蘇貞昌昨（24日）召開防疫會議，研擬防疫作為。行政院發言人羅秉成表示，會中指揮中心提出居家隔離「3＋4」天新制，院長原則上同意朝縮短隔離天數及縮小匡列範圍的政策方向。相關消息曝光後，立刻引發網友熱烈討論，其中有不少人提出「問號」，例如質疑：4天快篩要誰出錢？

羅秉成表示，由於實施的配套及相關細節均需地方政府配合，院長指示指揮中心儘速與各縣市政府會商後，再擇定實施日期。而「3＋4」政策為3天居家隔離，4天為自主防疫，但需天天快篩，陰性方可出門，且須全程戴口罩、不能在餐廳內用餐、或參加大型活動等。

相關消息曝光後，不少網友湧入相關報導底下討論，部分單則就有近800則留言，不少人質疑是否因什麼都沒凖備好，才出此策，憂心恐讓百姓加速與病毒共亡，也有網友說「居隔3＋4天，可以說是沒有隔離一樣」、「4天快篩要誰出錢？」、「乾脆宣布不要隔離，也不須戴口罩好了」、「上班算大型活動嗎」？