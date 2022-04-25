YouTube頻道「勾起你心中的惡」（下簡稱勾惡）日前踢爆直播主連千毅以NFT（非同質化貨幣）詐騙粉絲，雙方各執其詞，網路交戰多日。連千毅24日在臉書開直播表示，他絕對與勾惡幹到底，除了曝光對方身分外，稱將於今（25日）上午10時30分許前往新北地檢署提告。

YouTube頻道「勾起你心中的惡」為一名男子戴上小丑面具，透過影片揭露各式弊端，擁有77.7萬訂閱；事發主因是勾惡16日上傳一支踢爆網紅聯手以NFT詐騙粉絲，割韭菜後跑路，內容還提及數位連千毅粉絲購入連千毅的NFT後遲遲無法脫手，認為自己遭詐騙。

影片曝光後，連千毅火速出面闢謠，反駁勾惡稱NFT就如同買股票般，痛批勾惡斷章取義，還起底勾惡隱藏在小丑面具下的真實身分，揚言這筆帳絕對與勾惡算到底，雙方交火數日均各說各話，外界仍一頭霧水。

連千毅24日更在臉書上直播，向勾惡宣戰，「小鬼頭，5月5號6點，別找理由跟藉口不來，不然你就等著退出YT跟直播界，我等你！」此外，其律師將於25日上午10時30分許，前往新北地檢署向勾惡提告毀謗及妨害名譽。