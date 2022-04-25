洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）找回狀態了，25日洋基與守護者3連戰最後一場，寇爾先發6.2局無失分，送出9次三振。洋基打線轟出3發全壘打，勒馬修（DJ LeMahieu）單場3安猛打賞，洋基終場10-2大勝，完成對守護者的橫掃，也是寇爾本季首場勝投。

寇爾季初對戰紅襪、藍鳥的兩場各失3分無關勝敗，前一個對戰老虎的系列賽，他在首戰先發大為失態，短短1.2局投出5次四壞保送，慘遭球迷飆粗話「噓下場」。寇爾當時解釋「這不是無法處理的問題」，果然此戰他的球速和控球都回來了，四縫線均速97.7英里（時速157.2公里），僅被敲4支安打與1次四壞保送，第7局退場時還獲得主場球迷起立歡呼。

「呼吸是一件好事，大家今天都能呼吸了對吧？」寇爾賽後說：「我們先前有機會橫掃（紅襪與老虎），但我們沒有追擊到底。今天是完成橫掃的好日子，大家都進場來個深呼吸。」

洋基雷佐（Anthony Rizzo）首局轟出兩分炮，勒馬修第2局長打敲回1分，讓寇爾投得毫無壓力，他退場時已經8比0領先，羅卡斯楚（Tim Locastro）第8局又追擊1發兩分炮擴大到10比0。守護者直到9局上才打破鴨蛋，吉曼奈茲（Andres Gimenez）在兩出局、兩人在壘時擊出三壘打，一口氣拿下兩分。