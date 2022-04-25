台北市國民黨議員羅智強被黨中央排除於桃園市長人選之外，日前感嘆「失望透頂」。國民黨主席朱立倫昨（24日）昨以金門立委陳玉珍願輔選現任縣長楊鎮浯為例，讚陳「多大器」。羅對此也反擊，「請問朱主席還要怎樣才叫大器？」開嗆朱「拿起刀子一把插進羅智強的心臟」。羅的回擊曝光後引發網友討論，已有2.6萬人按讚，不少人說「其實透過這件事，我真的對國民黨失望透頂了」。

朱立倫昨表示，國民黨現在最需要是團結，陳玉珍「多大器」，她不但要輔選金門縣長楊鎮浯，還要全台灣走透透，為國民黨候選人輔選。羅智強則是在臉書po文表示，「朱立倫主席我都說了，我選我的，就算羅智強民調第一，國民黨是提名別人，我仍然支持，不會脫黨參選，請問朱主席還要怎樣才叫大器？我沒有把矛頭對準『國民黨』是黨主席和黨秘書長三番二次説我很弱、很差、不受歡迎、直接排除提名，如果換作是我這樣批評朱立倫主席，朱主席，你不會痛心失望嗎？」

羅智強更提到，「當朱立倫主席先拿起刀子一把插羅智強的心臓，我負傷喊痛，朱立倫主席卻一副優雅的樣子，叫羅智強不要把矛頭對準國民黨，請問朱主席這樣公道嗎？」「可以放我一個人安靜地走嗎？一直窮追猛打羅智強，到底是想怎樣？」

該篇文章曝光不到一天時間已有2.6萬人按讚、超過5000則留言，台北市議員徐巧芯也現身留言「團體重於個人的前提在於每一個人在於這個團體有被尊重、放在對的位置上。而不是被無條件的傷害也只能悶不吭聲。網友則是表示「權力的本質是讓每個角色發光，而非踩著權力毀滅他人，且是自家人」、「羅議員，不要生氣，看了很難過」、「支持您，請堅持不要放棄」、「雖然是黨員...但是對這樣的黨主席非常心寒」、「強哥做下去就對了！老天自有安排」。