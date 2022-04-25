本土確診連10天破千例，連以往個案數較少的周末，都先後出現4、5000例，顯見疫情嚴峻。不少民眾擔心確診，頻跑醫院做篩檢，台灣急診醫學會呼籲，一窩蜂往醫院跑除了排擠重症病人救治，也把自己暴露在染疫風險中，這種行為萬萬不可。

「不要再跑來急診了」，許多醫護近來疾呼，明明沒有怎麼樣，稍微一點狀況就緊張得半死的民眾，湧至醫院篩檢，造成醫護負擔，也排擠更需要醫療資源的其他患者。

急診醫學會在臉書PO文，分類4種人的篩檢指引，供民眾參考：

1.無接觸史且無症狀之民眾：無須接受病毒篩檢。請勿至醫療院所或社區篩檢站要求篩檢，維持適當個人防護及衛生習慣即可。

2.無接觸史但有輕微症狀，或有接觸史但無症狀之民眾：用家用快篩自我檢測，若陽性，依主管機關建議之交通方式，至社區篩檢站採檢核酸PCR。

3.有接觸史或接受匡列隔離且有輕微症狀，或前述家用快篩陽性之民眾：請依主管機關建議之交通方式，至社區篩檢站採檢核酸PCR。

4.出現新冠病毒中重症警示症狀之民眾，請立即至急診就醫。