國內本土單日確診續創新高，精神科醫師沈政男表示，很難預估這波疫情會燒多久，但高點應該會落在5月中旬，疫情重災縣市北北基與中南部的Rt值（病例有效再生數）已拉開，之後若每日新增1萬，是否還能保持目前5千例這樣的差距，還要再觀察。另外，他也說這兩天台中數字沒有繼續成長，讓人安心不少，南投新增11例也是難能可貴。

沈政男昨（24）日於個人臉書提出「中南部有機會壓平曲線」的理論，也就是如果北北基桃成為所謂的尖山，中南部與花東仍有機會把山頭剷平，成為丘陵曲線，原因在於北北基與中南部的Rt值已拉開。

沈政男說明，北北基桃新增的案例加起來佔全台確診數的8成，比先前的7成5還要更多，如果計算Rt值可以發現，北北基桃的Rt值約2.4，但中南部與花東加起來是1.9，兩者有明顯差距，現在全台單日新增5千例，到了新增1萬、5萬，甚至是10萬例，能否繼續保持這樣距離，仍有待觀察。

沈政男表示，南北會出現這樣差距，主要原因是距離雙北熱區較遠、人流指數較低及城鄉生活方式落差，但中南部與花東必須承受雙北擴散的壓力，就看能撐到什麼疫情規模，至少目前還可以挺住，不過沈政男說，這兩天台中確診沒有繼續增加，讓人安心不少，南投新增11例也是難能可貴，至於南部，Rt值低到1.7至1.8，大家要保持下去，另外花蓮仍是繼續增加，但圍堵還是有希望，疫調雖簡化，只要做得確實快速，還是可以把曲線壓平。

至於這波疫情會燒多久，沈政男認為牽涉曲線下降的速度，這方面比較難估計，上升就比較清楚，應該會在5月中旬出現最高點，以實際感染數目來看，確實不會出現高原狀曲線，因為易感染人數到了不夠讓病毒擴散的程度，曲線馬上就會降下來，出現拐點，但這牽涉到檢驗量能，若檢驗不足，每天反映的其實是檢驗量能極限，就會出現高原形狀，這在去年5月疫情已出現過。

沈政男說，目前大家在討論簡化疫調，應該把台灣已有的數據代入模型，看看居隔縮短成7天，或已篩代隔對模型的影響，總比平直覺來猜更有科學根據，待模型出來後，可估算每日中重症人數、病床需求與死亡人數，據以調整防疫措施， 若醫療量能不足，可考慮高風險場所選擇性升級，如果仍有餘裕，當然就維持目前防疫強度。