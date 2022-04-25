南海周四至下周三有熱帶擾動發展，可能發展成颱風，氣象專家吳德榮表示，其模擬路徑有向東北緩慢迴轉的趨勢，尤其歐洲模式模擬較偏北一點可能影響台灣並帶來水氣。天氣方面，周三及周五至周日水氣增多，有局部陣雨或雷雨，周三高溫從33降至28度，降溫5度，周日東北風南下，北台灣轉涼，約19至23度，降溫約10度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，最新歐、美、加模式持續模周四至下周三（4月28日至5月4日）在南海有熱帶擾動發展，有機會成颱，並都有向東北緩慢迴轉的趨勢，迴轉的角度對台灣天氣影響有密切關聯，其中歐洲模式模擬，可能接近台灣東南部，但目前為末期模擬，不確定性高應持續觀察。而菲律賓東方海域則另有1個熱帶擾動發展，不致於有接近台灣的機率。

最新(24日20時)歐(左圖)、美(中圖)、加(右圖)模式，模擬3日20時850百帕渦度圖顯示，在南海有「熱帶擾動(1)」發展，並皆有向東北緩慢迴轉(淺藍線)的趨勢。在菲律賓東方海域則另有1個「熱帶擾動(2)」發展。(圖擷自tropical tidbits)

天氣部分，吳德榮指出，今、明（25、26日）兩天水氣減少，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨，各地暖如夏，北台灣高溫32、33度，南部34至36度。

吳德榮表示，周三（27日）低層水氣增多，大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨的機率，高溫從33度降至28度，降5度仍偏熱。周四（28日）水氣減少，僅午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨，暖如夏。周五、六（29、30日）水氣再增多，大氣不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，高溫微降，約28度仍偏熱。周日（5月1日）東北風南下，北部、東半部有局部陣雨，北台灣轉涼，約19至23度，中南部雲量增多，與前幾日高溫近30度相比，降溫約10度。