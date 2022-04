28歲歌手Leo王,2019年首度入圍金曲獎就拿下歌王寶座,當時已跟外籍老婆結婚2年的他,事後感性吐露非常謝謝老婆,「她這些年給我的支持就是最大鼓勵!」,讓人印象深刻,沒想到有著愛妻形象的Leo王,被網友發現夫妻倆的愛犬IG內文被更動,外籍妻踢爆他出軌20歲嫩小三,且當時正宮正懷著孕,此事引發熱議。

Leo王與老婆養了一隻狗狗,並為愛犬開了一個IG帳號記錄生活,近來有網友在DCARD發文,表示發現狗狗IG自2020年起,就有多篇貼文被重新編輯過,細看內文傻眼,疑似是外籍老婆以寵物口吻踢爆Leo王外遇,如「He was already cheating on mama when this photo was taken. Mama didn't know.(這張照片拍下時,他已經外遇了,但媽媽不知情)」。

更有多則內文寫下外遇的細節,「This photo was taken the day he told mama he had been cheating on her for months (and was currently still with his mistress). He told her this right after mama told him she was pregnant, something they had been planning for 6 years. He also told mama that he hadn't been using condoms while having sex with his mistress and that the mistress wasn't on birth control.」,表示當照片拍攝時,他坦承已出軌數個月,且仍持續跟小三來往,當時正宮已懷孕,而這是他們計畫了6年終於迎來的喜事,男方同時告訴老婆,他跟小三發生關係都沒使用保險套避孕,文末更標籤「出軌的老公」、「20歲的小三」等。

夫妻倆為愛犬開設的IG,自2020年起多篇po文重新編輯內文,踢爆Leo王偷腥細節。(翻攝自diguabing IG)

也有貼文內容述說了後續展,Leo王選擇了老婆,決定挽救婚姻,因此答應要跟小三分手,不過當天就改變主意跟小三不分了,外籍妻子後來仍是生下了兩人的孩子,此事爆出後在網路上立刻引發熱議,Leo王的所屬公司顏社則表示:「我們還在確認中」,進一步消息尚待回覆。