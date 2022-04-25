立法院副院長蔡其昌正式被民進黨徵召，將與國民黨現任台中市長盧秀燕一較高下，但《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，台中市選情相對穩定，蔡其昌勝選機率不高，直言蔡參選應是為照顧中市新潮流議員選情。

蔡其昌昨（25日）在臉書公佈自己正式被民進黨徵召參選台中市長，表示將以更多行動爭取市民的支持，他寫道：台中有許多市民關注的問題（如治安、交通等）待解決，自己將深入基層聽取民意並提出解決之道。蔡其昌也感謝許多綠營同志的支持，稱「將團結全黨，攜手所有綠營市議員候選人，一肩扛起市長勝選、議會過半的重任」。

「蔡其昌當選的機率我認為不大啦！」，吳子嘉昨在其直播節目《董事長開講》直言，大台中選情相對穩定，對於綠營來說是艱困選區，且過去其所做的民調中，蔡其昌差盧秀燕的距離相當大。吳子嘉認為，蔡其昌參選唯一目的，應是身為新潮流大將的他必須募款、爭取更多選舉資源，以扮演中市綠營新潮流市議員候選人的「母雞」。