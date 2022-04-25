儘管大陸昆山封城停工衝擊第2季營運，ICAN轉型效益持續顯現，連接器廠宏致(3605)今年營運維持雙位數成長目標不變，公司亦啟動精工中心研發總部大樓擴建計畫，新廠預計2024年底投產，宏致總經理楊宗霖表示，產能全開可望貢獻產值約20億元。

大陸華東地區新冠肺炎疫情延燒，上海及昆山地區自3月28日陸續封城停工，雖然已陸續解封復工，但整體復工腳步緩慢，原本宏致預期，第2季營運將優於第1季，受到昆山廠區封城停工影響，宏致預估，第2季將與第1季持平或季減約5%。

雖然第2季營運受到昆山復工腳步緩慢影響，但公司鎖定「I(工業)、C(雲端網通)A、(車用電子)、N(NB及3C)」領域布局，並陸續透過併購公司強化產品線，以成為提供客戶精密零組件整體解決方案廠目標努力，公司去年4月完成Genesis收購案，Genesis創世紀公司正式成為宏致子公司，隨著產品布局及合併Genesis效益顯現，宏致今年營運可望無畏第2季營運下修，維持全年成長雙位數目標。

目前四大產品線I(工業)、C(雲端/伺服器)、A(汽車電子)、N(NB/消費性3C)占營收比重分別為20%、10%到15%、5%～10%、50%～56%；宏致預估，今年2022年工業產品可望成長1成，消費性產品因新產品加入預估成長2成，伺服器和汽車電子成長將高於整體平均20%，隨著新產品優化產品組合，且公司將於第2季起陸續漲價以反應材料成本，今年毛利率會比去年好，未來也會逐年向上。

隨著宏致營運規模穩健成長，年營收也從2012年新台幣40億元億到2021年營收已經破百億元以上，宏致電子始終堅持深耕最頂尖研發技術初衷，規畫興建地上達八層，地下一層，樓地板面積達近八千坪的全新研發總部大樓，新廠預計2024年底投產，產能全開可望貢獻產值約20億元。