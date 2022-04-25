舊金山巨人25日高奏凱歌橫掃了地主華盛頓國民，這3場比賽巨人毫不留情猛打了24分（比數依序為7比1、5比2、12比3），他們的咄咄逼人還在首戰引起國民游擊手艾斯寇巴（Alcides Escobar）的憤怒，再次讓外界開啟棒壇「不成文規矩」的爭議。

首戰國民就被打得很慘，巨人在第2局海灌7分，打到9局上巨人7比1領先，但是巨人艾斯卓達（Thairo Estrada）不打算罷手，他安打上一壘之後，又蠢穩欲動想要盜二壘，最後在隊友擊出一壘打的時候直衝本壘！他的進攻欲望未免太強，可想而知在本壘遭到觸殺出局。

Alcides Escobar and the Nats are very upset after Thairo Estrada tried to steal and score being up 6 runs in the ninth inning pic.twitter.com/Rkdo8pXDku — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 23, 2022

國民游擊手艾斯寇巴朝著巨人休息區叫囂，隊友只好上前把他勸回去。依照艾斯寇巴的想法，巨人在第9局領先那麼多，沒有必要這樣窮追猛打。媒體與球迷也分成幾派看法，有人認為巨人「不講武德」徒然增加球員受傷風險，有人譏諷這種「不成文規矩」，也有人指出球員只是想要讓自己數據好看一點。

巨人總教練卡普勒（Gabe Kapler）說：「我們能夠單局打7分，國民也有這種本領。在我看來拚盡全力才是尊重對手。」巨人外野手史雷特（Austin Slater）說：「我認為那些不成文規矩已經過時了，我們到最後一個出局者之前都不該停下。」果然巨人說到做到，3連戰最後一場，巨人第9局又是狠灌6分，以12比3痛宰國民完成橫掃。