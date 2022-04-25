The dime, the dagger, the win🙌 pic.twitter.com/F2ipvkkPfD — x - Denver Nuggets (@nuggets) April 24, 2022

就算金塊25日浪費一度領先17分優勢，甚至打到最後關頭還處落後，「小丑」約基奇還是幫助球隊躲過橫掃命運！約基奇貢獻全場最高37分，更在最後8.3秒傳給巴頓投進穩住勝局三分球，金塊126比121險勝勇士，仍在季後賽首輪處於1勝3敗劣勢。

一路苦追的勇士，終靠「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生的火力追上，更在最後1分21秒反以兩分超前，不過接下來全看金塊表演，約基奇先上籃放進追平分，接著蒙提莫里斯投進超前兩分球，瑞弗斯抄走歐托波特的球之後，巴頓投進三分球確定勝利。

約基奇除了貢獻全場最高得分，另有8助攻、6籃板，表現仍然全面，蒙提莫里斯也有24分進帳，其中光在第三節投進5顆三分球，阿隆戈登21分、6籃板及4助攻，海蘭德15分、7助攻，考辛斯10分，雙方接下來G5將於28日回到勇士主場進行。

勇士以柯瑞33分、8助攻、3籃板及4抄截表現最佳，但他仍以替補身分上場，克雷湯普生也拿32分，威金斯20分、6籃板，卓雷蒙格林13分、11籃板及6助攻，勇士落敗主因之一在於前3場平均拿下27.8分的普爾表現低迷，全場投10中3、只拿11分。