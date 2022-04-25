南韓天團「防彈少年團」BTS成員朴智旻(Jimin)，昨日(24)遭韓媒踢爆積欠健保費許久，在漢南洞的豪宅遭到扣押，總價高達59億韓元（約新台幣1.38億），國民健康保險曾向朴智旻寄出4次扣押通知，都未去繳納，卻直到最近才繳清所有欠款，在網路上掀起熱議。

綜合《Biz Korea》等多家外媒報導，朴智旻去年5月以59億韓幣，購入高達89坪的Nine One高級公寓，由於他欠繳健康保費，遭到韓國國民健康保險公團扣押，前後寄出4次扣押登記，最後才在4月22日繳清所有費用，而至於智旻究竟欠下健保金額數字多寡，並未經相關單位公布。

BTS所屬經紀公Big Hit娛樂昨晚(24日)發出正式聲明，解釋催繳健保費的通知信，寄到防彈少年團的宿舍，由公司代為收下，由於智旻從去年2021年起，忙於海外行程、放長假等因素，在轉交給智旻途中被漏掉，才會未發現積欠健保費，在確認積欠事實後，已繳清所有款項，強調是公司業務過失，讓粉絲關心此事深表歉意。

這起欠繳健保費事件爆發後，韓網掀起一陣討論，有人認為BTS天團裡的成員有這麼多，怎麼就唯獨智旻欠下健保費，當事人已是個成年人，他們難道不是一起活動的嗎，所以是想說其他成員都是各自管理，只有智旻由公司協助處理，不過也有人指出智旻如此有錢，應是不需要為了健保費去計較，畢竟也有可能忘記繳錢狀況，要大家不要去誤會智旻了。