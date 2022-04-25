軍方官員近日表示，因現適值漁汛期，為了護漁任務，在台海巡弋的軍艦，由4艘再增加1艘，達到5艘軍艦固定24小時巡弋台海。軍方官員說，多派的這艘軍艦，是錦江艦，航行於台灣最南邊，即位於台灣與菲律賓中間海域，執行護漁任務。

據了解，海軍巡弋台海，本來是2艘，而中共在台海中線以西也是派兩艘軍艦巡弋，後來中共增加為3艘，我也改派3艘，現中共又增加為4艘，我亦派4艘巡弋台海，這4艘軍艦通稱為東北偵艦、海峽偵艦、南偵艦與西南偵艦，現因漁汛期，海軍再加派1艘，執行最南邊護渔任務。

民國79年，軍方基於既有之海上巡邏兵力，難以滿足當時近岸巡邏、反滲透及護漁等多項任務需要，推動「光華三號」專案，建造新一代巡邏艦，亦為我國自力設計與建造近岸巡邏艦之開端，代號「光華三號」，首艘原型艦由聯合造船廠負責建造，於民國83年12月1日成軍命名為「錦江軍艦」。

錦江級艦共建12艘，現已有1艘除役，由沱江艦取代，海軍將新造11艘塔江級艦，每1艘塔江級艦成軍，就會讓1艘錦江艦除役。