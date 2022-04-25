上海新國際博覽中心方艙醫院總指揮、上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院黨委書記鄭軍華24日表示，要特別關注疫情防控中的「一老一小」，也是上海此次疫情防控最大特點。當初作為上海首批援鄂醫療隊領隊的他說，上海和當初武漢情況有非常大的不同。此次上海流行的Omicron變異株BA.2具有隱秘性、集聚性、散發性強等特點，以前積累的經驗，常常跑不過它。

而國外一些文章與專家認為致病性和毒性在不斷減弱，可能是「大號流感」，這樣說為時尚早，它也可能是一個「隱藏的野獸」，在不同地方、不同城市、不同的人口群體，其傳播和危害程度可能不一樣，要通過循證醫學、大數據的方式，繼續認識它。

根據澎湃新聞引述鄭軍華表示，上海常住人口多達2500萬人，老齡化程度高。老年人多半有些多器官慢性疾病，如支氣管哮喘、冠心病、心功能不全、高血壓、腦中風後遺症、阿茲海默症、糖尿病等。在新冠影響下，這些基礎疾病會有一定機率轉成重症。

他說現在新冠肺炎直接導致死亡的很少見，病人可能很快轉陰，但這是一個免疫過程，用通俗的話說，就是受到一次「免疫打擊」免疫系統是保護屏障，一旦受影響，就容易加重其他疾病。

另一方面是兒童，由於免疫機制正在發育，一些有哮喘、過敏情況的兒童，感染新冠後也可能加重本身的疾病。