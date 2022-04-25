黃珊珊指本土快破萬「北市恐全面停課」 陳時中冷回：知道了

本土疫情持續升溫，台北市副市長黃珊珊23日表示，受影響必須居家隔離或停課的師生，單日多出上萬人，照這速度很快就會全北市都停課，因此25日開始，國高中職要大規模演練線上教學，達成停課不停學目標。陳時中當天在防疫記者會中也做出回應，其中一句「我知道了」引發不少網友砲轟，「意外嗎？ 綠營的官哪個不囂張？」

黃珊珊日前表示，22日高中職以下學校共165校停課，影響師生達6.1萬人，一下子多出上萬，照這個速度，很快就會全市停課，市府必須提前因應危機，25日開始，國高中要大規模演練線上教學，以同步線上課程為主，達成停課不停學的目標。有記者詢問陳時中對於黃珊珊的說法怎麼看，陳則回應，黃珊珊副市長意思是說比較希望停還是不希望停課，這我就不了解這問題的想法，若是講這樣的一個現象的話，「那知道了」。

陳時中回應曝光後，在《Yahoo新聞》有800則留言討論，不少人說「朕知道了，退朝」、「知道了那拿出什麼因應的對策了？」「套一句好大的官威」、「齁齁～知道了，台北市民你們自己自主應變」、「沒能力處理要嘛蓋牌或是雙手一攤，不然要怎樣？」「拿不定主意他自已也慌了！大家自求多福吧」。另外批踢踢在23日當天也有不少網友討論痛批，「時神金句再+1」、「知道了知道了，等發生再來開會想辦法」、「你不講做法我怎麼抄？」