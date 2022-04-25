日本桌球天后福原愛和台灣桌球王子江宏傑，結婚短短5年就從原本令人稱羨的幸福夫妻變成一對怨偶，福原愛甚至不管還在台灣的孩子與媽媽就被媒體拍到密會橫濱男而爆出緋聞，一夕間重挫女神形象，不過福原愛仍不受影響持續經營個人事業。而去年曾公開表示收到「青森大學」客座教授聘書的她，近日卻傳出將遭到開除，而真實原因也曝光了。

據了解，福原愛過去曾是青森山田中學及青森山田高中的校友，加上她在體壇上亮眼的表現，讓她即使醜聞纏身仍在去年擔任完東京奧運桌球賽事評論員後收到母校的邀請，回去擔任客座教授，但受到疫情及行程等原因的影響，因此所有課程皆為網路線上授課，當時福原愛還特別贈送桌球台等用品給母校青森山田高中，希望讓身心障礙的學生也能參與桌球運動，她也將在課堂上分享多年來的「實戰經驗」。

不過，根據日本媒體《女性自身》的報導，當地的學生表示到目前為止福原愛都還沒有正式上過課，有消息傳出如果她一直不講課的話就會遭到開除。而知情人士則透露「從一開始福原愛就沒有答應會在第一學期開始講課，但預計第二學期會開始授課，相關消息將會在9月份正式宣布」。

另外也有消息指出，福原愛自從爆出疑似「婚內出軌」密會橫濱男後，民眾對於她的好感度急遽下降，為了避免影響學校形象才到現在遲遲無法授課。而福原愛即使在日本復出頻頻受阻，但她仍活躍於大陸微博，並時時更新近況維持熱度。反觀前夫江宏傑，近期受訪時除了祝福福原愛找到幸福也透露自己為了小孩10年內將不再婚，再度引發網友熱烈討論。