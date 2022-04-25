有網友在PTT論壇上爆料，某間「護國神山」公司近期舉辦的內部活動出現令人意外的發展，該公司的人資單位舉辦留言票選活動，員工看完總裁的談話影片後需要留言對公司的看法，若留言獲得票選前三名，可以得到總裁的親自回覆，沒想到，由於活動是匿名進行，員工對公司的不滿看法傾瀉而出，一不小心活動竟變成「炎上大會」讓他笑稱，「整串留言根本神山ptt。」

該名網友在PTT論壇發文表示，某神山公司的人資單位，可能想對內進行大內宣，於是請總裁拍一部影片對員工喊話，員工看完影片後可以在下方留言，票數獲得前三名的留言，有機會得到總裁的親自回覆。

沒想到，由於留言活動是匿名，反而讓許多員工說出他們的真實心聲，原Po表示，「一開放之後，就像柵欄破惹一樣！一堆人出來靠北神山，員工根本不滿公司到極點，整串根本神山ptt。」

神山員工主要抱怨公司的內容，包括「明明是移薪，為啥有臉對外喊加薪？」、「要求員工都會講世界第一，結果員工平均薪水在台灣連前10都排不上」、「很多主管素質很低或人品有問題」、「功勞、高薪都主管拿走在爽；黑鍋、低薪都工程師背」、「以前分紅是拿15%出來分，後來金融風暴要員工共體時艱降到13.x%，後來又大賺之後也沒調回去惹，結果去年移薪又降到11.x%，對外新聞稿講加薪，好會做公關。」

此外，原Po提到，比較不粗暴的留言有餐廳難吃，有位一名印度員工抱怨公司印度餐只有馬鈴薯、白飯、薄餅和一碗醬，狠虧，「我阿嬤看到這價錢都從恆河裡彈出來了。」

原Po還爆料，由於員工留言過於粗暴，主辦單位很快就修改規則，先是刪掉一些「與公司事務無關」的留言，後來又改口票數最高的問題「有機會」得到總裁的公開回應，「畢竟前三名的問題都太粗暴，不粗暴的問題又根本追不上前三名的票數。」

此事引起網友們熱烈討論，「大家真的當八卦版在刷…」、「笑死，內容太粗暴了」、「這種事應該七八成的公司都會發生XD」、「網頁留言超精采，這兩天中午吃飯都不看PTT了」、「本來要大內宣一波的，結果超失敗」、「還有人直接嗆總裁，員工問題這麼多憑什麼你總裁只回答3個，那我以後做事可以學習總裁做事精神，接到一堆AR也只挑3個做嗎？」