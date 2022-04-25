本土疫情狂燒，民眾瘋搶快篩試劑，全家、7-11兩大連鎖超商都推出防疫物資地圖，LINE的熱點也可查找哪裡有快篩試劑，消費者不用出門就可知到住家附近哪裡可買到口罩、快篩試劑等防疫物資，包括數量、販售品項都可一目了然。

●7-11

民眾只要下載《OPEN POINT》App，首頁點選「防疫補給站」，可快速查詢所在地附近門市的防疫商品庫存量，包括口罩、快篩試劑、酒精等防疫用品或保健食品，若只想查找快篩試劑，也可按右上角篩選商品，勾選快篩試劑，再按下顯示結果，各門市就會只出現快篩試劑的庫存量。

民眾只要下載《OPEN POINT》App，首頁點選「防疫補給站」，可快速查詢所在地附近門市的防疫商品庫存量。（圖／翻攝自OPEN POINT App）

●全家

下載《全家便利商店》App，點選首頁的地圖趣，進入頁面後再按下「防疫新生活」，App會自動偵測用戶所在地，列出附近門市的防疫商品庫存量，如快篩試劑、口罩、酒精及保健品，各品項的數量一目了然。

下載《全家便利商店》App，點選首頁的地圖趣，進入頁面後再按下「防疫新生活」，App會自動偵測用戶所在地，列出附近門市的防疫商品庫存量。（圖／翻攝自全家便利商店App）

●LINE熱點

打開LINE App點選右下角的「錢包」，再點選「LINE熱點」，在最上方的搜尋欄位輸入關鍵字，如快篩試劑，App會依照手機定位，找到附近的據點，並會依照距離用戶最近的據點開始排列，點選資料後，及可查看店家資訊，也可以點選右上角的愛心收藏，之後就可以在LINE熱點中「我的」頁面快速找到，不用再搜尋。另外，也可直接點選頁面上的「分享地點」LINE給好友。