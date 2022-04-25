Grayson is the first player in Bucks franchise history with at least 5 three-pointers in consecutive playoff games. (via @ESPNStatsInfo)



27 PTS | 2 REB | 3 STL | 6-7 3PM | 83% FG pic.twitter.com/spaeiCGN4h — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 24, 2022

看來少了米德頓的公鹿，反而越打越像上季總冠軍該有的模樣！前役大勝地主攻牛30分的公鹿，25日靠著「字母哥」阿提托康波32分、17籃板及7助攻的接近大三元演出，再以119比95痛宰公牛，搶下3勝1敗聽牌，接著就等27日回到密爾瓦基進行的G5了。

公鹿得以連兩戰痛宰地主當「奧客」的關鍵人物，卻是替補射手葛雷生艾倫，他今天轟下6顆三分球，貢獻季後賽生涯最高27分，完全無視芝加哥球迷給他的龐大噓聲，畢竟他今年1月曾經故意拉倒公牛後衛卡魯索，更造成卡魯索手腕骨折。

自從成為芝加哥球迷心中的全民公敵之後，公鹿隊友就不斷跟葛雷生艾倫開玩笑，不僅在練球或看影片時，更在球隊巴士與飯店給他噓聲，「他們帶來不少樂趣，我想這很有趣，他們把噓聲變成有趣的事，也讓我在比賽期間聽到噓聲變得輕鬆不少。」

哈勒戴也幫公鹿拿下26分、7助攻，替補米德頓(膝傷)先發位置的波提斯14分、10籃板；公牛雖有3人得分破20，拉文24分、13助攻，迪羅薩23分，派崔克威廉斯20分，卻還是沒法挽回一路落後吞敗頹勢，武切維奇雖有11分、10籃板，全場14投只中5球。