〈9點45分更新，台股跌點擴大至逾400點，最低來到16612點附近，台積電跌11元〉美國聯準會(Fed)加速升息鷹派言論，美股周五(22日)狂瀉981點，為近1年半來最慘表現，衝擊今(25)日亞股表現，日、韓股跌幅超過1%，台股早盤重挫逾300點，失守前波低點16764點。

電子權值股表現弱勢，台積電狂殺11來到547元，創下波段新低，聯電重挫逾4%，股價殺破46元關卡，加上航運股表現弱勢，台股重挫近300點。

投信業者表示，受到Fed偏鷹言論影響，加上市場對於大陸解封後的訂單下調擔憂明顯增溫，擔心砍單效應，電子股走勢仍相對承壓，即使有重要法說、產業展望等正面訊息並未有效提振市場的投資信心，大陸封城雖被視為短期事件，但隨著雜音增多，市場對於5月可能出現的庫存調整壓力幅度等擔憂加重，讓電子股表現仍持續相對疲軟。

道瓊工業指數下跌981.36點，跌幅2.82%，收33811.40點。那斯達克指數下跌335.36點，跌幅2.55%，收12839.29點。標普500指數下跌121.88點，跌幅2.77%，收4271.78點。費城半導體指數下跌68.9點，跌幅2.25%，收2989.83點。