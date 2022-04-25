俄烏戰爭中，無人機扮演重要角色。根據國防部上週送交立法院的報告指出，「劍翔無人機」攻擊載具分為兩款型式，一是無人攻擊載具，另一款則是無人誘標載具，前者為反制敵方飛彈陣地及雷達站，後者則是反制誘敵雷達開機搜索。

由於「劍翔無人機」作戰效益極佳，量產數量可望由原先規劃的108架往上調升。根據書面報告，「劍翔無人機」將於本島，外島將設置4處陣地及相關設施，預計在2025年即可完成。

另根據報告，對於弓三飛彈陣地，彈庫等相關設施，空軍已規劃在台澎金馬設置17處地點，並已規劃分階段進行各項設施工程，預計在2026年可以全數完成。

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」在黑海遭烏克蘭軍方的海王星反艦飛彈（Neptune）擊沉，消息震驚國際，我國海軍目前也積極設立反艦飛彈機動中隊，嚇阻共軍艦隊侵擾。

根據報告指出，國造岸置反艦飛彈系統是分兩階段進行，第一階段為2017至2026年，主要籌獲雄二，雄三反艦飛彈，並且對原有固定陣地進行系統性能提升，以及飛彈署採機動化。報告表示，此階段會對6處固定陣地進行射控系統性能提升，還將選定7處進行設施工程，包含機動發射車車庫、任務管制中心、彈庫等設施。

報告指出，在第二階段部分，執行年度為2023年至2026年，持續籌獲雄二，雄三飛彈，並籌獲增程型雄三飛彈，全台規劃選定12處地點進行設施工程，工程內容包含機動發射車車庫？駕駛訓練場，周轉庫房，零件庫房，維修廠，修護中心及戰備管制室等設施。

據軍方人士透露，第一階段將在南台灣各縣市都設立反艦飛彈機動中隊的相關設施，包括高雄，台南，屏東與台東。