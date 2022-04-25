今年以來美股陷入劇烈震盪，分析師警告美國股市和債市已經來到了轉折點，市場上方烏雲密布，暴風雨可能即將到來，美股反轉向下已勢不可免，但在這場派對結束之前，華爾街可能先上演井噴式的彈升，也就是所為「熔漲」（melt-up）行情。

熔漲通常說來就來，即使在沒有任何明顯的經濟因素下也可能發生，當投資人是因為貪婪或害怕錯失、而非基於基本面購買資產時，就容易發生熔漲現象。

過去5年來美股的表現相當亮眼，給投資人帶來豐碩的報酬，標普500指數上漲了近90%，科技股雲集的那斯達克指數更上漲逾140%，即使這段期間還爆發了新冠病毒疫情，這場已經持續兩年多的大流行病嚴重打亂全球供應鏈，缺工、缺料、缺貨導致萬物齊漲，通膨不斷升高。今年2月底俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，使全球供應鏈之亂進一步惡化，通膨之火也燒得更旺。

所有派對總有結束的一天，所有「牛市」也是，市場似乎意識了到這個潑人冷水的現實。部分分析師表示，眼下通膨高漲、聯準會立場越來越強硬，再加上地緣政治動盪，牛市畫下句點的時間可能已經逼近。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）日前即警告「暴風雨前的烏雲就在眼前」，聯準會為了對抗通膨而「意外」讓美國陷入經濟衰退的風險正在升高。

華爾街知名大多頭、富國證券股票策略部門主管哈維（Chris Harvey）早在去年（2021年）底就警告美股即將出現「熔漲」現象，2022年可能反轉走跌，修正幅度恐達到10%。

當時他預測到2021年底標普500指數將上看4,825點，但也警告美股將在2022年開始下跌，「股票已經到了無以為繼的高點，我們將看到股市『熔漲』，我們將把股票帶到基本面和估值都無法支撐的高點」。

當時哈維預估美股的熔漲行情將持續3到6個月，到2022年第二季，聯準會的政策立場可能變得更加偏向鷹派、經濟增長可能持續減速，以及國會期中選舉的不確定性將開始變成美股的阻力，可能使美股陷入10%的修正，「我不想這樣說，但還是得告訴你，『5月脫手，然後走人』」。

紐約聯準銀行前總裁杜德利（Bill Dudley）日前表示經濟衰退已「無可避免」，債息曲線已經倒掛。

當短債殖利率高於長債殖利率即為曲線「倒掛」，向來被視為是美國經濟即將衰退、美股熊市可能即將到來的前兆。

一些分析師預期華爾街股市將先上演「熔漲」行情，在牛市崩盤之前，湧現大量的非理性買盤，導致資產價值飆升。

按邏輯來看，市場要下跌前必先到達頂峰，而從以往走勢來看，市場往往會在崩盤前的最後幾個月出現顯著急升的趨勢，以1928年在「經濟大蕭條」（Great Depression）前一年為例，道瓊指數在創下新高後暴跌近90%。那斯達克指數在2000年3月崩盤之前的18個月內飆漲近200%。

目前信心指數顯示投資人對市場方向非常悲觀，但早在兩年前看衰美股的氣氛就一直存在，而標普500指數在這兩年間的報酬率達到75%。(2-1)