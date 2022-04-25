此外，與過去10年相比，分析師對個股表現的看法從未如樂觀。根據InvestorPlace所做的分析，在華爾街所有股票評級中，目前有超過57%是「買進」評級，這個比例創下2011年9月來新高。

Contrarian Macro Advisors首席宏觀策略師杭特（David Hunter）表示，這告訴我，現在市場上所有的壞消息都被打了折扣，我們正處於債券、股票、利率和美元的轉折點。但他也表示，投資人擔心聯準會收緊貨幣政策，而他認為通膨正在見頂，緊縮周期很快就會結束。杭特預期在下一兩個季度，投資人可能迎來大漲，但下跌力道也會很大。隨著股市持續飆升，投資人可能在股價暴跌時過於自滿。

InvestorPlace資深投資分析師Luke Lango表示，數據顯示，如果債息曲線倒掛，那麼未來兩年內股市將大走「熔漲」行情，我們將獲得20%或更高的收益。

上周五美股主要指數全面重挫，道瓊指數崩跌近1000點或2.82%，收在33,811.4點，創下2020年10月月28日以來最大單日跌幅。標普500指數大跌2.77%，收在4,271.78點，創下3月來最大單日跌幅。那斯達克指數大跌2.55%，為12,839.29點。聯準會的鷹派立場越來越明確、連鎖醫院集團HCA Healthcare發布的全年財測意外疲弱，以及服飾零售商Gap下修營收展望，引爆美股賣壓。HCA Healthcare股價崩跌21.8%，Gap跌18%。

上周四（21日）聯準會主席鮑爾在一場國際貨幣基金（IMF）的研討會上表示，在5月會議時，升息50個基點（2碼）這個選項將「放上檯面」，他亦暗示今年可能不只一次升息2碼。

上周道瓊指數收跌1.9%，連續第4周下跌，也是過去11周以來第9周收黑。標普500指數周線收跌2.8%，連跌第3周，今年來已累計下跌10.4%。那斯達克指數上周收跌3.8%，表現尤為疲弱。美國債市亦再度遭到拋售，上周五兩年期債息跳升至近2.72%，10年期指標公債殖利率站穩2.9%上方，仍為2018年12月以來新高。(2-2)