本土疫情嚴峻，高雄市長陳其邁今（25）日表定出席高雄市議會市政總質詢，未料臨時向議長曾麗燕告假，與衛福部長陳時中展開視訊會議，取消出席今早總質詢及聯訪時間。陳其邁預定今下午3時召開防疫會議，說明最新疫情。

今早議會上午總質詢議程照常進行，首先上場的民進黨高市議員郭建盟強調，雖然市長不在，但質詢依然不會放水。