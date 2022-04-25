陳其邁向議會告假缺席總質詢 今早與陳時中視訊會議 09:142022/04/25 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長陳其邁今（25）日表定出席高市議會總質詢，未料臨時向議長曾麗燕告假，與衛福部長陳時中展開視訊會議，取消出席今早總質詢及聯訪時間。（柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情嚴峻，高雄市長陳其邁今（25）日表定出席高雄市議會市政總質詢，未料臨時向議長曾麗燕告假，與衛福部長陳時中展開視訊會議，取消出席今早總質詢及聯訪時間。陳其邁預定今下午3時召開防疫會議，說明最新疫情。 今早議會上午總質詢議程照常進行，首先上場的民進黨高市議員郭建盟強調，雖然市長不在，但質詢依然不會放水。 陳時中民調驚人原因曝光 媒體人預測他會在這時間宣布參選 被問兩成民眾認為該換指揮官 陳時中冷回「這五字」網氣炸 #高雄 #陳其邁 #衛福部 #陳時中 #視訊會議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃珊珊預告「本土破萬」後果 陳時中冷回一句 郭正亮曝原因 19:512022/04/24 政治 北市示警「恐全面停課」竟遭冷回 他怒問陳時中一句話 16:022022/04/24 政治 楊志良捐1千萬陸製快篩 陳時中曝進度 15:072022/04/24 生活 抗疫 柯文哲籲開國安會議定戰略 04:102022/04/24 政治要聞 解疫苗荒 137萬劑莫德納本周到貨 04:102022/04/25 生活新聞 解除陳時中的類戒嚴 04:102022/04/25 時論廣場 陳時中民調嚇到資深名嘴 網不禁吐一句 14:372022/04/24 政治 「鑰匙可以丟1樓」陳時中被罵翻 網提1神解全場笑翻：聰明多了 00:172022/04/24 生活 防疫頻走鐘 在野要陳時中下台 04:102022/04/24 政治要聞 快篩實名制 首波釋5千萬劑 04:102022/04/25 生活新聞 陳時中民調曝光 綠委：直轄市長選舉他是活棋也是好棋 13:142022/04/24 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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