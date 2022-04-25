今年47歲仍相當美麗的「第一名模」林志玲，2019年6月6日驚喜宣布與日本「放浪兄弟」成員AKIRA(黑澤良平)結婚，雙方相差7歲，同年11月於台南舉辦婚禮，獲得眾人祝福，一直夢想著當媽的林志玲，在今年除夕夜宣布圓夢，如今當媽的她，近日被發現低調對大陸某成人用品商家提告，判決於4月中出爐，引發熱議。

林志玲與AKIRA結婚後，隨夫定居日本，因專注於家庭生活，好一段時間沒出現在眾人眼前，眾所周知一直很想當媽媽的她，經歷了漫長而艱辛的求子歷程，終於如願，於2022年1月31日對外報喜，宣布順利生下一子，讓外界無不感動，而當媽的她對於不法情事更加不能容忍，近日就肖像遭盜用的情況，向大陸的成人用品廠商提起告訴。

潮州市人民法院公開林志玲遭侵權案判決結果，商家必須正式道歉，並且賠款。(翻攝自微博)

此案件起因是志玲姐姐的肖像、姓名甚至簽名，都遭到大陸潮州市某成人用品網路商家盜用，在未經過她的同意下，擅自利用她的照片打廣告銷售商品，林志玲得知遭到盜用後，隨即要求對方道歉，並索賠16萬元人民幣(約台幣72萬)。

本月中潮州廣東省潮州市人民法院，公開了此案的審理結果，認定林志玲的肖像及姓名權確實遭到侵犯，判定廠商需立即停止侵權行為，不得利用林志玲的名義與照片，且得發布正式道歉，並且賠償9萬人民幣(約台幣40萬)罰款，眾人得知判決結果後，一面倒支持林志玲的開告選擇，直呼「人家都當結婚當媽了，還被成人用品店拿來打廣告，真的很氣人」、「姐姐告得好」。