民進黨昨日舉行選舉對策委員會，其中徵召民進黨立委劉建國為雲林縣長候選人，然而在此之前，外傳農委會主委陳吉仲也有意參選，陳吉仲今（25）日表示，劉建國是優秀的立委，未來也絕對會是傑出的縣長，「自己不會覺得可惜」。

昨日民進黨舉行選對會，會中同意建議徵召徐定禎為苗栗縣長候選人、蔡其昌為台中市長候選人、劉建國為雲林縣長候選人，劉建國昨日透過臉書表示，「選對會一致決議徵召自己出戰2022雲林縣長一戰，是榮耀更是責任，我承擔，全力以赴」！

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立法院經濟委員會今日審查111年度中央政府總預算案附屬單位預算關於行政院農業委員會農業作業基金、農田水利事業作業基金、農民退休基金等。

農委會主委陳吉仲接受媒體聯訪表示，劉建國是優秀的立委，未來也絕對會是傑出的雲林縣長，雲林先前的茂谷柑、農機具自動化、雞蛋產業等問題，劉建國委員都第一時間反應給自己，也有第一時間到雲林下鄉，認為劉建國將是非常適合的縣長。

外傳陳吉仲也有意參選雲林縣長，被問及徵召結果是否為自己覺得可惜？陳吉仲指出，不會覺得可惜，我的工作就是做好農業工作，會盡全力提升台灣農業，讓農漁民收日增加、農業永續。