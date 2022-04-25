法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在周日的總統大選輕鬆擊敗右翼對手勒龐(Marine Le Pen)，為歐洲掀起一場政治效應，但是馬克宏也承認對首個任期表現感到不滿，並表示將尋求彌補改善。

歐洲其它國家領導人對馬克宏擊敗民族主義者和疑歐派的勒龐表示歡迎。

法國內政部資料顯示，97%的選票已經清點完畢，馬克宏獲得了57.4%的選票。但在勝選演講中，馬克宏承認很多人投票給他，只是為了阻止勒龐上台；他還承諾要改變許多法國人認為生活水準正在下降的感覺。

新冠疫情造成的紛擾，和烏克蘭戰爭加劇能源價格飆升，使經濟問題成為這次競選的焦點。生活成本不斷上升已成為法國貧困人口的主要壓力。

勒龐很快的承認失敗，並誓言在六月的議會選舉繼續奮戰。

在歐洲其它國家，馬克宏的勝利被視為緩和了英國脫歐、新一代右翼民族主義者崛起等衝擊的影響。

歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)在周日晚間表示，在這個動盪時期，我們需要一個堅實的歐洲，以及一個完全致力於推動更具主權、更具戰略性歐盟的法國。

Principal全球投資策略師Seema Shah表示，馬克宏勝選之後，金融市場將鬆一口氣。

Elabe的一項調查顯示，有3分之2的工人階級選民支持勒龐，而白領高層和退休人員對馬克宏有類似比例的支持率。

馬克宏贏得了18到24歲年齡人群約59%的選票，其他年齡的得票數兩邊幾乎持平。