據知情人士透露，推特股東要求公司與特斯拉執行長馬斯克展開收購協商的聲浪越來越高，儘管這位世界首富表明430億美元已是他「最佳和最終」的出價。另有外媒報導，在馬斯克披露已備妥465億美元銀彈後，推特對這項收購要約的接受度可能正在升高。

路透社報導，股東要求推特與馬斯克進行協商的壓力越來越大。消息人士表示，雖然推特股東對於何為公道的收購價格看法分歧，但在馬斯克上周四概述其收購融資計畫後，許多人找上推特，要求公司不要錯失交易機會。

在周四公布季報前，推特董事會料將判定馬斯克所提出以每股54.20美元全現金進行收購的報價太低。但消息人士透露，部分同意這個立場的股東仍然希望推特嘗試向馬斯克拿到更好的報價。

根據《富比士》雜誌調查，馬斯克的淨資產達到2700億美元。

報導指出，推特董事會有兩條路可以選擇，其一是向馬斯克公開公司財務和營運狀況吸引他提高出價。另一個選擇則是吸引其他潛在買家出價。

消息人士表示，目前尚不清楚推特會選擇哪一條路，但跡象顯示董事會越來越有可能嘗試說服馬斯克提高價碼。

一名有投資推特的基金經理人透露，如果下周醒來看到馬斯克將他所謂的「最佳和最終」出價提高到每股64.20美元，我也不會感到驚訝，但他也有可能完全拋開這件事，一切都有可能。

消息人士表示，推特股東對交易價格的預期，在很大程度上取決於他們的投資策略。和指數型基金同為大股東的活躍型長期股東對價格的期望較高，部分大股東認為每股60美元才是合理價格。此外，他們也更傾向於給去年11月才接任推特執行長的Parag Agrawal 更多時間提升公司股票的價值。

上周五推特股價上漲近4%，收在48.93美元，遠低於馬斯克的報價，意味著此事存在著高度的不確定性。

在推特董事會決定採用「毒丸」（poison pill）策略削弱馬斯克的收購能力後，馬斯克揚言不排除跳過推特董事會，直接向股東收購股權。

消息人士透露，現在推特董事會擔心的是，除非它嘗試與馬斯克進行協商，否則許多股東可能會支持馬斯克的收購股權要約。雖然毒丸策略會讓推特股東無法標售他們的股票，但公司擔心如果事實證明公司的決定違背許多投資人的意願，那麼公司的談判能力也將大幅減弱。

《華爾街日報》周日報導，在馬斯克披露已經備妥465億美元的收購資金後，推特高層正在重新評估馬斯克的出價，且嘗試談判的意願以乎更高一些。報導指出，馬斯克已經與推特股東進行一些會議，也將在周日與推特開會討論收購要約。

推特發言人拒絕對相關報導發表評論。