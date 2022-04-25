桃園一名人妻發現結婚數十年的林姓丈夫出軌男性，爽吃小三、小四之外，也大膽玩3P與性按摩，人妻則聯手小三取得證據，控告丈夫與小四。桃園地院審結，判林男要賠40萬元，其中20萬由小四支付。全案可上訴。

判決書指出，人妻主張於2007年間與林姓丈夫結婚，育有1女，已於2021年離婚，但在兩人婚姻存續期間，林男背著他外遇多名男性，與小三交往期間多次發生性關係，還一起去性按摩與約砲，玩得相當開，後續人妻發現丈夫外遇不只一人，便聯手小三蒐證。

人妻控訴，林男還與另名小四交往達3年，還會揪人玩3P等行為，已嚴重侵害她的配偶身分，因此向林男提告求償200萬元精神撫慰金，另小四則須連帶給付100萬精神撫慰金。

對此，林男辯稱他與小三僅是好友關係，是小三單方面對他有好感後被他拒絕，而他與妻子分居後，為了節省開銷才前往小四的家中借住，並沒有發生性關係、約砲與性按摩等行為。

桃園地院法官勘驗證據，發現有林男與小三裸體躺床的照片，兩人的聊天對話紀錄中，林男曾說「我愛你，老婆對不起，老婆我錯了」，而當小三說，「我心癢癢，皇上要翻牌召見嗎？」林男則回覆，「我也很想，皇上被太子牽住」等語。

法官表示，雖林男反控對話內容遭斷章取義，但小三出庭作證與林男是透過同志交友軟體認識，交往期間發生20至30次性行為，分手原因是因林男出軌，在外有數10位砲友，故不採信林男說詞，最終判林男要賠人妻40萬元，其中20萬由小四負起連帶賠償責任。可上訴。