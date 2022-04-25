國民黨主席朱立倫昨（25）日向國民黨台北市議員羅智強喊話，希望他能夠像國民黨立委陳玉珍一樣大氣，再度引起各界關注。對此，前駐紐西蘭大使介文汲今忍不住說，國民黨有這麼多政績，有這麼多人曾經為它奉獻，結果搞到現在連生存都很難，怒批「什麼大氣小氣，你有給公平機會嗎？」

介文汲今日在《千秋萬事》接受高雄市前新聞局長王淺秋專訪，質疑辦一場初選到底為何這麼難？介文汲表示，一個黨不是少數人的黨，在重要人才的進用方面，應該要讓整個社會有機會告訴政黨他們比較接受誰，「不給選民表態的機會，不給有意參選的人公平競爭的場域，那就是獨裁」，更直言「你到歐美講這樣，人家會說這還算民主嗎？」

介文汲指出，有許多人曾經為國民黨奉獻，讓國民黨擁有許多政績，但搞到現在卻要連生存都很難，最主要的問題就是沒有民主機制，讓人覺得是少數人在操控這個黨」。介文汲認為，國民黨應儘快建立公開、公平、公正的制度，讓有意參選的人互相競爭，最後落敗的人能夠認同是自己沒把握住機會，被提名的人也能問心無愧。

王淺秋提到，國民黨台北市議員第一選區初選結果，由副發言人林杏兒擊敗文傳會副主委兼發言人黃子哲，結果黃子哲不滿砲轟「防弊不力」；介文汲則說，主管黨部的人要建立大家對他的信心，如果無法讓所有人信任，怎麼做都會讓人覺得藏有貓膩。介文汲直言，若只會樹立個人權威，整個黨會被邊緣化，甚至最後被黨的忠實支持者唾棄。