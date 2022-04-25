資深媒體人周玉蔻昨天在臉書揭露自己多次快篩陰性，PCR卻被通知陽性，在與衛生局和疾管署討論後決定重新做PCR，並指出北市衛生局特地安排人員到她家做PCR遭質疑是特權，但經過PCR後發現自己根本沒有確診。

周玉蔻今早在臉書指出，PCR最新結果為陰性，也驗證了她前後做了十次快篩全都陰性的原因，「是我根本沒有確診！」

台北市萬芳醫院親自的周玉蔻家做PCR也遭質疑是特權，百姓要自己排隊做PCR，大排長龍領號碼牌，但衛生局卻專門為他找疾管署討論，然後安排她在家等家醫科主任到府服務；對此，北市衛生局澄清，北市衛生局是在4月22日接獲疾病管制署台北區管制中心通知，該確診者自行快篩多次皆為陰性，疑有偽陽性的問題，故疾管署委請北市衛生局為其安排第2次PCR採檢。

衛生局解釋，按原流程，北市衛生局已派防疫計程車接送至醫院採檢，後經洽得知，該確診者已自行聯繫萬芳醫院醫生到宅採檢，萬芳醫院也來電通報北市衛生局。

北市衛生局評估中央已通知本案需2採，且防疫計程車量能有限等待耗時，即同意萬芳醫院報備，該名醫生於4月24日早上前往確診者家中採檢，當日晚間接獲通知為陰性。

衛生局指出，該院所本次到宅採檢業務，並非北市衛生局主動安排，過去若有長期臥床、失智等外出不便之居隔者到府採檢需求，疾管科也會協助媒合院所到宅進行D0、D10的PCR採檢。