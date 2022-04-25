國際一站式家具製造廠商峰源-KY(6807)今(25)日以每股40元正式掛牌上市，適逢台股重挫300點，今日股價開低，跌幅約2%左右，蜜月首日苦澀。

峰源泰國原本是以租賃的方式有一個廠，年產能達5萬套沙發，看好家具市場的成長，峰源在泰國興建新廠，2022年第4季將開始投產，屆時將會不再承租廠房。峰源泰國廠去年貢獻約780萬美元，新廠計劃在今年第4季投產，今年營收貢獻可望翻倍，明年貢獻可望超過2000萬美元。

近期中國大陸疫情升溫衝擊不少業者，峰源指出，公司客戶均為重量級國際品牌，對總體經濟環境應變及耐受能力均佳，2021年度已擺脫疫情影響，繳出亮眼成績，且早早已備有供應鏈防疫計畫，同時可協調泰國廠區產能支援，在滿足客戶需求下，配合調整出貨，隨著今年已逐漸進入供貨旺季，營運仍樂觀以待。

峰源雖然已在去年因物料成本和客戶談過漲價事宜，但俄烏戰事使得全球的原物料及石油等價飆漲，目前正與客戶協調中，若戰事一直持續，不排除上半年再就價格進行第三次討論。

峰源有近7成的營收來自北歐最大家具品牌通路商貢獻，近年新增客戶包括日本最大家具連鎖NitoriCostco、Williams-Sonoma、等大型通路商，年底前泰國新廠有望投產，屆時可再增加產能3成，營運成長動能強勁。

峰源-KY 2019~2021年度營業收入分別為34.52億元、29.53億元及41.76億元，依目前股本4.5億元計算之每股稅後盈餘分別為4.37元、4.26元及4.71元，近年獲利表現穩健。