周玉蔻稱根本沒確診 新北聯醫打臉：陽就是陽 09:442022/04/25 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 媒體人周玉蔻。(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 名嘴周玉蔻今在臉書稱自己從來沒有確診，會被檢出染疫是因為新北聯醫污染了她的檢體，當初為她檢測的新北聯醫院長項正川今回應，新北檢測量最大，昆陽實驗中心抽檢多次儀器絕對沒問題，當初驗出陽性就是陽性，可能是陽性尾巴，經過幾天驗不出來變陰性是合理範圍「陽就是陽」。 項正川說，新北實驗室品質沒有問題，當初周小姐的檢體有做過兩次確認，在目前法規的規範內，都是陽性，這是醫療專業問題。 周玉蔻「沒確診」批新北聯醫搞烏龍 衛生局回轟：驗2次 醫生到宅為周玉蔻做PCR遭批特權 北巿衛生局：周自己聯繫醫院 #新冠肺炎 #台灣 #陽性 #新北聯醫 #周玉蔻 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快篩陽性怎麼辦？4大常見QA一次看 16:182022/04/24 生活 居家防疫、社區防護如何自保？ 內行曝10個重點 05:222022/04/25 健康 桃園大竹派出所所長、副所長相繼確診 僅匡列6人基層怕爆 16:542022/04/24 生活 宜蘭收容所7成5確診 政院發言人居隔 04:102022/04/25 生活新聞 新北女睡覺手機關機 竟驚動警察找上門 16:042022/04/24 社會 王少偉確診新冠！IG曬圖「這波流行我趕上了」 06:412022/04/24 娛樂 觀護人室爆1確診 新北地檢署急匡11名接觸者 20:112022/04/24 生活 新北建議居隔轉型 願率先試辦 04:102022/04/25 生活新聞 影／黃珊珊示警北市停課 陳時中一句話回應網全炸鍋 08:542022/04/25 政治 周玉蔻「沒確診」批新北聯醫搞烏龍 衛生局回轟：驗2次 09:582022/04/25 生活 醫生到宅為周玉蔻做PCR遭批特權 北巿衛生局：周自己聯繫醫院 09:542022/04/25 生活 桃園單日破千 將縮小疫調 04:102022/04/25 生活新聞 華視又出錯 蘇貞昌頭銜誤為總統 04:102022/04/25 政治要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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