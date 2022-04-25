名嘴周玉蔻今在臉書稱自己從來沒有確診，會被檢出染疫是因為新北聯醫污染了她的檢體，當初為她檢測的新北聯醫院長項正川今回應，新北檢測量最大，昆陽實驗中心抽檢多次儀器絕對沒問題，當初驗出陽性就是陽性，可能是陽性尾巴，經過幾天驗不出來變陰性是合理範圍「陽就是陽」。

項正川說，新北實驗室品質沒有問題，當初周小姐的檢體有做過兩次確認，在目前法規的規範內，都是陽性，這是醫療專業問題。