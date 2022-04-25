本土劇女星陳子玄出道多年憑著甜美臉蛋、清新氣質，加上自然又精湛的演技，讓她自從演出八點檔連續劇《天之嬌女》後人氣翻倍。而經常透過社群媒體分享生活及工作的她，昨（24）日突然發文透露自己出現發燒、頭暈、嘔吐等5大不適症狀，引起網友的注意。

台灣近日疫情再度升溫，就連演藝圈也開始出現疫情連環爆，讓許多明星相當緊張，而陳子玄則在昨日晚間突然在IG及臉書上PO文表示「完成第三劑疫苗囉！原來莫德納對我來說是大魔王，打針後12個小時開始出現高燒不退、全身酸痛、畏寒、頭暈、嘔吐的症狀….昨天半夜睡半小時醒來一次」讓她直呼「太難受了」，不過即使施打疫苗後身體相當不舒服，她仍加上TAG呼籲粉絲「#你們打疫苗了嗎」、「#疫情延燒做好防護措施」、「#保護自己也保護別人哦」 。

而網友看到陳子玄的症狀後，也紛紛留言「莫德納真是大魔王，吃全餐」、「保重！請隨時注意體溫，多喝不冰常溫水，多休息喔！」、「莫德納有以上症狀都是正常發揮」、「我也是BBM，打完昏睡一整天，記得多喝水多休息」、「打針的地方真的不能碰到、因為壓到很痛，給後面需要再接種的朋友們，記得要施打莫德納時，喜歡側睡的不要打你睡覺習慣躺的那一邊的手喲」意外引發熱議。