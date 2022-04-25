Jimmy Buckets knows what to do.



19 points at the half, 13 in the second quarter. pic.twitter.com/RRY5LKAQlg — Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 25, 2022

老鷹招牌球星崔楊25日再次陷入空前低潮，全場投11中3、僅拿9分，更發生5失誤，只能眼見作客的熱火，靠著吉米巴特勒攻下全場最高36分，外加10籃板、4助攻、4抄截，終場110比86輕取地主老鷹，熱火搶下3勝1敗的首輪聽牌優勢，雙方G5在27日回邁阿密進行。

原本雙方互有領先的僵局，卻在上半場快要結束前完全被熱火打破，熱火靠著塔克連取5分帶領，打出11比0小高潮，也讓熱火打完上半場，反以55比41領先地主老鷹，吉米巴特勒半場就摘19分，反觀老鷹主將崔楊半場只有6分進帳。

來到下半場，老鷹的進攻仍然沒有起色，只能眼見熱火繼續擴大雙方差距，甚至打到比賽還剩6分32秒，靠著吉米巴特勒的三分打，熱火95比69大幅領先，打到最後4分16秒，熱火總教練麥克米蘭提前換下主力，畢竟場上大勢已去。

熱火先發5人得分全都上雙，除了吉米巴特勒火力全開，塔克與阿德巴約都拿14分、8籃板，史特魯斯12分，取代羅瑞(腿傷)先發位置的文森11分；老鷹以杭特24分最高，諾克斯12分，柯林斯11分，先發中鋒卡培拉雖然傷癒復出，卻只拿2分、7籃板。