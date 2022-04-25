中國人民銀行（大陸央行）全面降準今（25日）落地，人行下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，此次降準共計釋放長期資金約5300億元（人民幣，下同）。

招聯金融首席研究員董希淼對中新經緯表示，降準落地後，金融機構應用好降準釋放的低成本資金，加大對實體經濟的支援和服務。尤其是要加大對受疫情影響較大的交通運輸、航空旅遊、餐飲服務等行業和小微企業、個體工商戶的支持，並降低相關行業和企業的融資成本。

對於降準後的綜合考慮，人行有關負責人稱，將繼續實施穩健貨幣政策。一是密切關注物價走勢變化，保持物價總體穩定。二是密切關注主要發達經濟體貨幣政策調整，兼顧內外平衡。同時，保持流動性合理充裕，促進降低綜合融資成本，穩定宏觀經濟大盤。

值得注意的是，上述關於「保持物價穩定」的表述也被近期人行官員再度提及。

22日，人行行長易綱在博鰲亞洲論壇分論壇上稱，中國貨幣政策的首要任務是維護物價穩定。中國將繼續實施穩健的貨幣政策，並將綜合運用多種工具為中小微企業提供更多支援，加大對實體經濟的支援力度。

機構分析認為，官方連續高密度發表對於物價走勢的關注，或表明接下來貨幣政策制定的出發點將更加側重穩物價，貨幣進一步寬鬆的空間可能也因此會有所減小。