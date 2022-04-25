華視連連出包應下台？ 陳耀祥點名立院：責任不在NCC

華視新聞台接連出包，在跑馬「共軍導彈襲台」、「大屯山爆發」等錯誤快訊後，昨又把行政院長蘇貞昌頭銜誤寫成「總統」；公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳日前已雙雙請辭，在野黨要求NCC主委陳耀祥請辭負責。陳耀祥今對此回應，這是華視內部管控問題，責任並不在NCC身上，呼籲立院早日提出解決方式。

立法院教育及文化委員會今針對「公共電視新聞片庫資料遭誤刪」、「華視新聞跑馬燈出現中共飛彈射擊新北等錯誤訊息」要求文化部等相關單位進行專案報告並赴備詢，而已雙雙請辭的公廣董事長陳郁秀與華視代理總經理陳雅琳將出席。

陳耀祥指出，這是華視問題不是上下架問題，而是內部管控問題，這次事件是一個危機也是轉機，讓全民知道公廣集團改革問題迫在眉睫，也呼籲立法院能早日提出解決方式，讓公廣人士集團問題正常化，未來營運與改善都能有機會獲得解決。

對於陳耀祥作為NCC主委是否要請辭負責？陳耀祥強調，基本上來講，這個責任是內部管控的問題，NCC是一個監理機關，監理機關是媒體如果出現問題，他們就必須依法去調查，而管控的問題，因為NCC無法直接去營運媒體，所以這個責任並不是在NCC身上。

文化部長李永得指出，昨天華視再出現這種錯誤非常不應該，也已經有請公視比較有經驗的專業人士、團隊去協助是不是整個SOP播控流程，是否建立較嚴謹的程序，華視現在面臨這樣的情景，內部的工作同仁士氣可能受到一些影響，呼籲同仁要謹守工作的嚴謹度。

李永得表示，至於上層工作，文化部會負起責任，會在最快時間改組董事會，因為董事會它是延任，董事會對於所有經營團隊用代理的方式來處理，這個代理也讓整個經營團隊的不穩定性會擴散到整個工作環境，這是很根本的原因，所以希望趕快新的董事會組成，能夠在董事會領導下組織專業團隊負責經營。