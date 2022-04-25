Omicron入侵台灣後，4月成了大爆發月，23、24日兩天，本土個案加起來破9000例，人人自危。不過急診醫師陳志金相對樂觀，他認為台灣人面對疫情「非常有彈性」，而這種能屈能伸的彈性，很可能在疫情期間，成為對抗病毒最有效的武器。

「我們不必用鐵門封住家門」，陳志金在臉書粉專「ICU醫師陳志金」PO文，去年5月疫情爆發，很多人警告要封城，但台灣沒封，一樣撐了下來。陳志金說，台灣人在疫情真正嚴峻時，會採取「自封」，自主留在家中。

今年，也很可能是這樣的局面，他強調，有人預測單日確診破5萬、恐1.6萬人死亡等，這些預測或警告都沒有必要，別小看台灣人「看情勢自我調整」的能力。

陳志金以這陣子的疫苗搶打潮判斷，台灣人看到疫情出現，會自己去打疫苗，也會自行調整防疫等級，包括要不要出門、要不要在外面用餐等；網友語出中肯「台灣人怕死」，博得一片認同。