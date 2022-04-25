警方提醒，臉書網購要小心。（警方提供）

臉書網購存在很多套路，吸引消費者注意。（警方提供）

金城分局呼籲，網購詐騙案件貼文販售的商品常為高單價物品，卻以極低價格出售。（警方提供）

智慧型手機結合網路交易，買東西不用出門更方便，但也可能碰到假網拍，讓你破財又傷心，金門警方與金融機構、超商聯手阻詐，今年至4月已成功攔阻累計604萬餘元，提醒鄉親網購要小心，以免吃虧上當。

警方說明，最近有金寧鄉民報案稱在臉書社團向網友購買無人機、DYSON牌吹風機、LV牌水桶包等商品，轉帳數萬元至對方指定的Line Pay帳號後，對方卻未如期出貨且隨即失聯，才驚覺自己受騙，趕緊向金城派出所報案提告詐欺。

警方指出，智慧型手機結合網路交易，讓買方以手機網路銀行APP或其他數位支付，在家中、辦公室即可直接進行匯款，雖然便利也相當隱私，但也存在一旦受騙，無人幫忙攔阻的風險。

金城分局呼籲，這類網購詐騙案件貼文販售的商品常為高單價物品，卻以極低價格出售，不同貼文者所用圖片往往一模一樣，建議鄉親在網路購買商品時，可以面交方式或有第3方支付平台，來保障交易安全，切勿隨意將款項匯至他人帳戶，並隨時向警方洽詢或撥打165、110專線，避免受騙上當。