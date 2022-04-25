名嘴周玉蔻今在臉書貼表示，台北萬芳醫院昨為她進行的PCR檢測結果是陰性，驗證她前後做了10次快篩全都陰性的原因，「我根本沒有確診！」並稱有充分證據證明，新北聯醫做她的PCR檢測時，不小心將她的檢體感染了，批新北防疫指揮系統混亂，才導致檢測鬧烏龍。對此，新北市衛生局回應，新北聯醫的核酸檢測（PCR）實驗室通過衛生福利部核准認證，並經過中央昆陽實驗室認證，定期檢驗及抽檢均完全符合中央實驗室標準規範。

衛生局表示，周女20日至新北聯醫採檢PCR，同一檢體經兩台不同機器檢驗2次，結果均為陽性、Ct值29.3。新北市立聯合醫院三重院區設置的核酸檢測（PCR）實驗室通過衛生福利部核准認證，並經過中央昆陽實驗室認證，定期檢驗及抽檢均完全符合中央實驗室標準規範。

周玉蔻說，萬芳醫院的PCR檢測結果證明她從來沒有確診，這也是與她接觸過的所有人，PCR全都檢測陰性的原因，並稱有充分証據証明，新北聯醫做她的PCR檢測時，不小心將檢體感染了，「問題是，只有我一個人的檢體受到感染嗎？」

她強調，沒有要任何責怪新北聯醫及防疫基層工作人員的意思，但是新北防疫人員人手不足、指揮系統混亂，是事實！誠懇請求中央疫情指揮中心快快進駐新北防疫中心，否則，才2歳的小男童，確診後延誤送醫居然不幸喪命的悲劇，以及與我的個案相同PCR檢體遭污染，導致檢測結果鬧出烏龍的案例，將會層出不窮！

她呼籲中央，救救新北市民的生命健康吧！指揮官陳時中部長，不能縱容新北市長用嘴防疫了！「侯友宜市長你與你的團隊的無能，已經不是媒體包裝、置入行銷可以遮掩的了。」天地良心、人命關天！新北防疫必須重新部署，PCR檢測中心和儀器要徹底清消。指揮中心加油！