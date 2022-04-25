染疫輕症在家確診者，是否符合勞保傷病給付，勞動部長許銘春今天表示，這個疫情是從來沒有遇過，所以現有的勞動法令也是受到挑戰，站在協助勞工的角度，會朝放寬解釋的方向協助處理。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，全台各縣市陸續啟動居家照護，金管會日前宣布，輕症在家確診者，防疫保單也要比照一般住院理賠，但勞工保險傷病給付部分則有不同規定。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部進行111年度預算凍結案專案報告，勞動部長許銘春在媒體聯訪時表示，確診居家隔離是否適用勞保傷病給付，朝放寬解釋來處理。

許銘春說明，勞保是一種社會保險，與商業保險不一樣，基於社會的公平性，還有共同負擔保費被保險人的權益，要善用有限的這個保險的資源，所以勞保的各項給付，都訂有一定的給付要件。

許銘春說，確診在家居隔治療者是不是符合現在目前勞保傷病給付的要件，這個其實是過去沒有案例，不過覺得應該要朝放寬解釋的部分來處理。

許銘春進一步說明，就財源的部分，除了勞保基金外，是不是有可能尋求其他財源，也會一併考量，近期再向外界報告。

她強調，其實這個疫情從來沒有遇過，所以現有的勞動法令也是受到挑戰；站在照顧勞工的經濟生活，協助度過疫情，會朝放寬解釋的方向協助處理。

根據勞工保險條例第33條規定，被保險人遭遇普通傷害或普通疾病住院診療，不能工作，以致未能取得原有薪資，正在治療中者，可從「住院」不能工作的第4日起至出院止，請領普通傷病補助費。（編輯：張銘坤）1110425