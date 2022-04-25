台股今年初開盤迄4月22日共70個交易日，集中市場總成交值為21兆1,470.58億元，市場日均值為3,021.01億元，股票成交量週轉率為39.39％。群益證券看本周台股指數區間為16,800-17,300點，本周看好四大題材類股，包含：跌深電子股、再生能源股、鋼鐵股、航運（貨櫃+散裝+航空）股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.過去10年台股本益比約14.8倍，今年第1季市場修正後本益比降至13倍；去年企業獲利創新高，今年預估現金配息殖利率約5％，雖各類股走勢分歧，但傳產股大多維持多頭。

2.八大官股券商今年來累計買超金額，已超越2020年官股買超1,356億元，以及2021年官股買超1,540億元，使得盤勢震盪拉回之際，下檔支撐強勁，勞動基金新制勞退基金資金配置在高殖利率題材個股。

3.證交所統計台股集中市場3月定期定額暴增至65.18億元再創新高，3月單月大增27.75億元，投資人想投資賺錢但行情操作難度增加，所以ETF和定期定額激增。