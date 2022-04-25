台灣昨（25日）新增5092例本土新冠肺炎疫情確診病例，再創單日確診新高，有鄉民在Ptt問，台灣1月曾短暫清零第一波Omciron疫情，為什麼4月開始的第二波疫情卻擴散？貼文一出立刻引起其他鄉民熱議，直指是「防疫鬆懈」和「入境檢疫天數縮短」所致。

該鄉民在討論版以「為什麼上波清零，這波卻守不住？」為題寫道，台灣曾壓制甚至短暫清零由桃園機場擴散的第一波Omicron疫情，但4月起爆發的第二波疫情染議人數卻持續上升，甚至將可能達到單日確診破萬的地步「為什麼這次一樣是Omicron，一樣的台灣人，卻守不住了？」

對此鄉民幾乎口徑一致的提到「防疫鬆懈」，「年輕人鬆懈了，看阿妹演唱會就知道」、「自己出門看看，民眾也玩得很開心」、「三劑施打率已經過半，民心也渙散了」；另有不少網友認為是「入境檢疫天數縮短」所致，「入境的觀察期縮短，最好有辦法清零啦」、「守不住啦，中央一直開放外國人入境，怎麼守？」、「門戶開這麼大，最好有在準備！」

而鄉民們也不忘自問自答酸蔡政府：「要選舉，不要一直問好不好？」、「去年三級+禁內用影響經濟，別忘了年底要選舉耶」、「選舉前就會清零了」。