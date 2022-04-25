近期疫情再度升溫，其中最直接衝擊到觀眾進場觀賞演出的意願，根據文化部初步瞭解，目前票房因為疫情已經減少2到3成，表演團隊成員因被匡列隔離，導致無法演出或延期的情形越來越普遍，對此，文化部長李永得表示，「我們會持續追蹤疫情發展，瞭解藝文團隊的需求，盡力協助。」

李永得25日赴立法院報告並備質詢，他表示文化部2021年5月辦理「藝文紓困 4.0」，緊急協助藝文產業度過難關，同年八月，也提出「積極性藝文紓困補助計畫」，讓藝文產業留住人才，也保留創作能量。截至今年4月19日，「藝文紓困 4.0」總預算45.49億元，累計執行數39.16億元，經費達成率為86.08％。

疫情變動多，近期劇場因疫情因素而臨時喊停的節目有許多，包括有精靈幻舞舞團《卡門波麗露不朽的》、興傳奇青年劇場《傳奇風雅．陸》、台師大表演藝術研究所《山海經傳》以及故事工廠《一個公務員的意外死亡》等。