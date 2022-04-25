人氣正妹實況主「小葵」，外型亮眼又親民不做作，兼具絕佳臨場反應，迅速在遊戲實況界積累人氣，玩起遊戲來狠勁十足，圈粉無數，經常出任電競賽事主持人、賽評等職位，日前她跨界到百萬網紅Joeman頻道解說美食，展現流利口條收穫好評，近日她在FB發文，宣布生涯規劃將有重大改變，卻未仔細說明，就有粉絲送上關心問候：「恭喜結婚！」無奈實情曝光後真相反轉。

24日小葵在FB曬出兩張清純妹子照，照片中她留著可愛瀏海，穿上短版白上衣、露出大截雪白蠻腰，下身則套上牛仔褲，對著鏡頭露出招牌笑容，散發出一股鄰家女孩氣息，她向大家透露生涯將有重大改變，發文寫下：「加油，還剩最後一週了，努力度過忙碌的四月，五月準備迎接我的生涯大事」網友看到後湧入關心。

怎知網友對「人生大事」的猜測，太過出乎小葵意料，她無奈表示：「其實一個女生生涯大事不僅限於愛情跟婚姻，還有工作事業或個人成長喔」對於有誇張粉絲猜測她「結婚生子？」展開幽默回應：「在這篇大喊恭喜結婚生子的，現在生理痛的我：am I a joke to you ???」（對你而言我是個笑話嗎？）。

廣大粉絲們看到這篇貼文後，感到非常有趣，對著小葵回應：「這麼快要結婚了嗎」、「想不到看R葵從年輕時到準備當媽媽了」、「心裡又少了一位女神」、「期待你的好消息」、「母親節快樂啊～」、「恭喜結婚」留言扯度毫無上限，小葵不禁搖頭，無奈感嘆：「還好這篇爸媽沒打來問我是不是偷結婚，不然我從這篇抽3個粉絲吃拳頭」。