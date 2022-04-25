俄羅斯攻打烏克蘭已屆滿2個月，財信傳媒董事長謝金河以「俄羅斯給大陸一面大鏡子」為題發文指出，俄羅斯入侵烏克蘭，美國對俄羅斯祭出二戰以來最高規格的經濟制裁，看在大陸眼裡，這是活生生的一面教材，自媒體作家李光滿最近發表專文，強調制裁全方位展開，包括體育、音樂、文化、藝術等，很多不屬於政治領域的，現在都變成戰爭的武器，成了殺人不見血的戰爭工具，並進一步探討這個制裁如果發生在大陸身上，北京政府該如何面對。

謝金河在臉書上轉載李光滿對比俄羅斯與大陸處境的文章，李光滿指出，首先，所有公用平台都是中立的，無論發生什麼事都不會中斷，但一旦發生戰爭，所謂的公用平台全都發動對俄羅斯的制裁，美國主導的環球銀行金融電信協會〈SWIFT〉立即將俄羅斯從系統中移除，所謂的公用平台，一旦到了戰爭，全部都會變成戰爭武器，甚至成為決定戰局的關鍵因素。

其次，以前大家都認為太空中的衛星很安全，然而，俄烏戰爭爆發，立即就有神秘的駭客攻擊俄羅斯航天控制中心，戰爭已經延伸到太空，且一直都在進行。李光滿進一步表示，第三點則是大陸人普遍認為西方的銀行比較安全，西方國家也特別重視私有財產神聖不可侵犯，但俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家立即凍結俄羅斯海外的資產，初估金額達8兆美元；他強調，大陸人在海外的資產至少16兆美元，還有一兆美元的美債，一旦陸美爆發衝突，西方國家一定會對大陸的海外資產動手。

第四點，李光滿說瑞士是中立國，照理來講，把錢存在瑞士應該萬無一失，絶對安全，但這次戰爭，瑞士立即放棄中立原則，加入對俄羅斯制裁。五是戰爭後，美國及西方集團的所有高科技公司都宣布參與對俄羅斯的制裁，馬斯克的星鏈計劃也在其中，所有領域對俄羅斯發動全面戰爭，每一項都對著俄羅斯的要害動手，李光滿在文章中特別提及晶片自主的重要性。

六是輿論戰，俄烏戰爭後，整個西方輿論變成一架對俄羅斯發動輿論戰的機器，一旦陸美爆發戰爭，北京政府能承受多大的抹黑報導？七是全方位的制裁，包括體育、音樂、文化、藝術等，很多不屬於政治領域的，現在都變成戰爭的武器，成了殺人不見血的戰爭工具。

李光滿並呼籲，美國摧毀和洗刧大陸的意願和衝動，恐比對付俄羅斯更強烈，他強調，所有國家軍用晶片，今後都必須自己一手一腳製造。謝金河則做出結論，表示李光滿示警美國拿來對付俄羅斯的經濟制裁恐用在大陸身上，充滿危機感，值得大家深入研究，北京政府在俄烏戰爭中一定有很多深刻感受及體會。