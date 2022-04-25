川普大預言 哈利成妻奴 和梅根婚姻完了 10:102022/04/25 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 梅根（中）和哈利（左）4月17日在荷蘭海牙出席出席「不屈不撓」運動會（Invictus Games）時，和現場運動員交談。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國名嘴摩根（Piers Morgan）痛批梅根死扒著哈利往上爬 訂閱影音： 中時新聞網 美國前總統川普說，英國哈利王子背棄白金漢宮很難堪。他並預測，哈利和梅根充滿爭議的婚姻會有「糟糕的」結局。 據《紐約郵報》（New York Post）24日報導，川普在預定周一晚播出的「摩根自由說」（Piers Morgan Uncensored）節目專訪中堅稱，哈利被老婆「牽著鼻子走」。他告訴英國名嘴摩根（Piers Morgan），「哈利被鞭撻，你知道這說法嗎？」而摩根則說，他很了。 川普說，他雖然有所保留，但哈利被被鞭撻的程度，卻是他前所未見的。 Former President Donald Trump states "Meghan and Prince Harry will end bad, he'll get bored of being bossed around or she'll like another guy" in exclusive interview with Piers Morgan - The Sun on #PiersUncensored. Read more here:https://t.co/WAHJWnut5H pic.twitter.com/AYPlGbCbYa— The Sun (@TheSun) April 24, 2022 梅根哈利要女王這麼做 英王室震驚 快刀梅根！沒前景 走為上策 #川普 #梅根 #哈利 #婚姻 #預言 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 郭泓志開嗆《全明星》2領隊 想裸睡遭王子拒絕 17:102022/04/15 娛樂 哈利王子返家探視女王 喊話「對的人」遭指暗酸老爹 16:082022/04/20 娛樂 破億恐怖片女星挑戰愛情喜劇 樂稱自己「梅開二度」 17:102022/04/21 娛樂 郭泓志謀計嗆幹掉領隊 想裸睡被拒 04:102022/04/16 娛樂新聞 玩3C周邊秒進魔法世界 04:102022/04/18 時尚消費 俄烏戰爭5大「神預言」曝光 他驚吐一句 22:042022/04/19 政治 何如芸走過婚姻對愛無憧憬 04:102022/04/23 娛樂新聞 紀言愷怕婚內失戀 談婚姻維持妙招曝關鍵 18:292022/04/23 娛樂 跟川普不太相同 學者：拜登向蔡政府傳遞了「一個訊號」 00:112022/04/17 政治 台灣疫情狂炸！印度神童曝轉變時間點 注意5件事 11:362022/04/21 生活 桃園城市紀錄片頒獎 跨國婚姻作品奪進階組首獎 17:382022/04/21 寶島 鄭怡走進瓊瑤可園噴少女心 04:102022/04/25 娛樂新聞 神預言？戈巴契夫：33年前就警告美國 別挑撥俄烏關係 00:012022/04/22 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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