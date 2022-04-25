英國名嘴摩根（Piers Morgan）痛批梅根死扒著哈利往上爬

美國前總統川普說，英國哈利王子背棄白金漢宮很難堪。他並預測，哈利和梅根充滿爭議的婚姻會有「糟糕的」結局。

據《紐約郵報》（New York Post）24日報導，川普在預定周一晚播出的「摩根自由說」（Piers Morgan Uncensored）節目專訪中堅稱，哈利被老婆「牽著鼻子走」。他告訴英國名嘴摩根（Piers Morgan），「哈利被鞭撻，你知道這說法嗎？」而摩根則說，他很了。

川普說，他雖然有所保留，但哈利被被鞭撻的程度，卻是他前所未見的。