縣市首長選舉全台如火如荼展開，「風城之戰」也旌旗雷動，新竹市選情因市長、議員及里長三合一選舉炒熱戰火，有意參選者紛紛在街頭豎起看板，一拼年底選戰。

國民黨新竹市長參選人林耕仁也在街頭懸掛「永續新竹」為口號的看板，隨著年底選戰僅剩7個月，林耕仁獲得新竹市黨部主委許修睿及竹市議會黨團的全力支持，在地深耕的林耕仁展現出參選新竹市長的決心，最受矚目。

此外，林耕仁於受訪時表示，年底新竹市長選舉至關重要，是因為新竹市正面臨轉型，城市的快速發展讓市民背負更高的壓力值，因此在現有基礎上精進，將是下屆市長需著重的方向，因此為了讓市民有感「舒適減壓，永續新竹」，他提出三大擘劃新竹未來的政策，力拼全民有感。

林耕仁說，壅塞的交通是新竹人最迫切想改善的問題。（圖：截至林耕仁臉書資料照）

林耕仁說明，以現在熱議討論的「新竹輕軌」為例，是爲了解決民眾在尖峰時刻塞車的問題，但更核心的問題在於如何通過縣市配合，像是經國大橋分流作業，新竹縣已著手規劃實施，這些都需要縣市攜手合作。

另外林耕仁也提出建造停車塔就能有效解決停車格過少，再搭配大數據分析各路段車流及引進電動車等舉措，就能提高運具使用率，同時配合環保概念併行，完善的交通政策才能逐步實現。

而新竹市作為全國最年輕的城市，但年輕家長正面臨「三明治」世代，長者與子女照護讓青壯年壓力攀升，因此市府需具有完整托育福利政策才能作為市民後盾，另外在銀髮族照護體系的完備也需一併提升，才能吸引更多民眾移居新竹深耕。

林耕仁進一步提到，城市經濟發展需導入智慧城市治理的思維才能活化老舊社區、農漁村創新，同時透過結合科學園區的資源與知識帶動其他產業轉型，就能升華新舊市鎮，掌握市場競爭力，帶領新竹市往前邁進。

而新竹市在林智堅卸任後，正面臨所有政黨都想要爭取勝出的必爭之地，民進黨盼延續綠色執政，國民黨則強力訴求「翻綠轉藍」，加上其他黨派躍躍欲試，因爲2020年各黨在新竹票數皆有所斬獲，但最終會由誰獲得執政權端賴誰提出的政策最獲得市民青睞，顯見讓大家拭目以待的「風城決戰」正拉開序幕。